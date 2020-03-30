Напряженная ситуация на границе сохраняется

В пунктах пропуска на белорусско-литовском и белорусско-латвийском направлениях сохраняется напряженная ситуация.

По данным Госпогранкомитета на восемь утра 30 марта здесь сохраняются немалые очереди большегрузных автомобилей.

Самые длинные «колейки» на выезд в Литву — более 570:

«Каменный Лог» — более 380;

«Привалка» — более 140;

«Бенякони» — более 50.

Очередь в Латвию несколько меньше — более 90:

«Григоровщина» — более 70;

«Урбаны» — более 20.

Напомним, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия.

Отметим, что после того, как Москва приняла решение частично закрыть границу, Беларусь оказалась в своеобразном кольце.