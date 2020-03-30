Напряженная ситуация на границе сохраняется

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В пунктах пропуска на белорусско-литовском и белорусско-латвийском направлениях сохраняется напряженная ситуация.

По данным Госпогранкомитета на восемь утра 30 марта здесь сохраняются немалые очереди большегрузных автомобилей.

Самые длинные «колейки» на выезд в Литву — более 570:

  • «Каменный Лог» — более 380;
  • «Привалка» — более 140;
  • «Бенякони» — более 50.

Очередь в Латвию несколько меньше — более 90:

  • «Григоровщина» — более 70;
  • «Урбаны» — более 20.

Напомним, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия.

Отметим, что после того, как  Москва приняла решение частично закрыть границу, Беларусь оказалась в своеобразном кольце.
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Тэги: очереди фур на границе