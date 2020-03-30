Напряженная ситуация на границе сохраняется
В пунктах пропуска на белорусско-литовском и белорусско-латвийском направлениях сохраняется напряженная ситуация.
По данным Госпогранкомитета на восемь утра 30 марта здесь сохраняются немалые очереди большегрузных автомобилей.
Самые длинные «колейки» на выезд в Литву — более 570:
- «Каменный Лог» — более 380;
- «Привалка» — более 140;
- «Бенякони» — более 50.
Очередь в Латвию несколько меньше — более 90:
- «Григоровщина» — более 70;
- «Урбаны» — более 20.
Напомним, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия.
Отметим, что после того, как Москва приняла решение частично закрыть границу, Беларусь оказалась в своеобразном кольце.