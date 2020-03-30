Власти Британии: жизнь вернется к норме не раньше чем через полгода

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 723 тысячи (умерли почти 34 тыс., вылечились почти 152 тыс.).

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К пятнице США обогнали Китай по числу заболевших коронавирусом, сейчас их насчитывается более 137 тыс. человек (умерло более 2 тыс.).

Как сообщил советник американского правительства, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи в США от COVID-19 может умереть от 100 до 200 тыс. человек. Он также заметил, что в Америке «заразятся миллионы», пишет Би-би-си .

Власти в Британии, где от коронавируса скончались больше тысячи человек, говорят, что жизнь вернется к норме не раньше чем через полгода.

Как заявил глава службы здравоохранения Англии Стивен Поуис, «если мы сможем сохранить смертность ниже 20 тыс. человек, это будет означать, что мы очень хорошо справились с этой эпидемией».

На 27 марта в Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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