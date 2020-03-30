84-летний пенсионер едва не сгорел, выжигая сухую траву

На пожаре в Кореличском районе едва не сгорел 84-летний пенсионер.

По информации Гродненского ОУМЧС, накануне утром житель деревни Хлюпичи решил заняться выжиганием сухой травы. Во время процесса «чистки» огонь перекинулся на одежду. Сельчанин получил ожоги правой руки, спины, правой ягодицы и правого бедра (затронуто 30% тела).

Также в Кореличском районе была госпитализирована 59-летняя жительница агрогородка Полужье — на ней одежда загорелась, когда она была на кухне. Она с ожогами правого предплечья, живота, шеи и лица (13% тела) была доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что в Гродно горела гимназия №7.