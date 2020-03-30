Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на «черное золото» утром 30 марта продолжают снижаться. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

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Так, нефть марки Brent теряет в цене 4,33% и находится на отметке 26,74 доллара за баррель.

Становится дешевле и легкая нефть марки WTI. Минус составляет 4,28% — 20,59 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что дешевая нефть потянула ко дну белорусский рубль: за три недели, прошедшие после обвала мировых цен на нефть и начала закрытия границ из-за эпидемии коронавируса (с 8 по 29 марта), официальный курс доллара в Беларуси вырос на 15% (с 2,2396 до 2,5754 рубля), с начала года — на 22,4%.