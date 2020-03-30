Мировые цены на нефть продолжают снижаться

/ Экономика
Просмотров: 564

Мировые цены на «черное золото» утром 30 марта продолжают снижаться. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Фото pixabay.com

Так, нефть марки Brent теряет в цене 4,33% и находится на отметке 26,74 доллара за баррель.

Становится дешевле и легкая нефть марки WTI. Минус составляет 4,28% — 20,59 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что дешевая нефть потянула ко дну белорусский рубль: за три недели, прошедшие после обвала мировых цен на нефть и начала закрытия границ из-за эпидемии коронавируса (с 8 по 29 марта), официальный курс доллара в Беларуси вырос на 15% (с 2,2396 до 2,5754 рубля), с начала года — на 22,4%.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: мировые цены на нефть нефть

Другие материалы на эту тему:

Зачем Беларусь платит 60 тысяч долларов американскому лоббисту

Зачем Беларусь платит 60 тысяч долларов американскому лоббисту

Россия может лишить Беларусь 10 млрд долларов

Россия может лишить Беларусь 10 млрд долларов

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ

Беларусь и Россия ведут переговоры о дальнейших поставках нефти

Беларусь и Россия ведут переговоры о дальнейших поставках нефти