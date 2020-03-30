Евро и доллар вновь серьезно растут

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с серьезного роста европейской и американской валют.

Так, евро добавляет 0,05 пункта и торгуется на уровне 2,8871 белорусского рубля, а доллар 0,0345 пункта — 2,6099 белорусского рубля.

Вот российская валюта сильно падает. Минус составляет 0,0633 пункта — 3,2488 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что дешевая нефть потянула ко дну белорусский рубль: за три недели, прошедшие после обвала мировых цен на нефть и начала закрытия границ из-за эпидемии коронавируса (с 8 по 29 марта), официальный курс доллара в Беларуси вырос на 15% (с 2,2396 до 2,5754 рубля), с начала года — на 22,4%.

Отметим, что сегодня утром нефть продолжает падать: Brent теряет в цене 4,33%, WTI 4,28%.