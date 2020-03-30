В Минске фургон сбил парня на электросамокате

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Дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката произошло сегодня утром в Минске.

По информации представителя ОГАИ Центрального района Татьяны Ященко, 50-летний водитель фургона «Ивеко», выезжая со двора ул. М.Богдановича, 20, сбил 30-летнего парня, который ехал по тротуару на электросамокате.

Последний с травмами был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в Минске на ул. М.Богдановича «Лексус» сбил 11-летнего мальчика на самокате.

 

Фото УГАИ Минска
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Тэги: ДТП электросамокат Персона: Татьяна Ященко Город: Минск

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