В Петербурге избили и ограбили таксиста из Беларуси

61-летний таксист из Беларуси пострадал в результате разбойного нападения пассажира.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел накануне рано утром на перекрестке Дальневосточный проспект/улица Зольная. Между пассажиром и таксистом, который находился за рулем «Ниссана», возник конфликт.

После словесной перепалки пассажир пустил в ход кулаки. После нескольких ударов он отнял водительский смартфон и попытался скрыться, однако был задержан нарядом полиции.