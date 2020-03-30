В Петербурге избили и ограбили таксиста из Беларуси

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61-летний таксист из Беларуси пострадал в результате разбойного нападения пассажира.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел накануне рано утром на перекрестке Дальневосточный проспект/улица Зольная. Между пассажиром и таксистом, который находился за рулем «Ниссана», возник конфликт.

После словесной перепалки пассажир пустил в ход кулаки. После нескольких ударов он отнял водительский смартфон и попытался скрыться, однако был задержан нарядом полиции.
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Тэги: разбой нападение на таксиста Город: Санкт-Петербург

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