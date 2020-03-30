Под Мозырем из-за пала травы сгорели пять дач
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ЧП случилось в Мозырском районе в субботу днем в деревне Лубня (ДСК «Парус-1»).
Позвонивший в МЧС сообщил о горении сухой растительности и угрозе жилищам.
По информации спасателей, в результате пожара уничтожены пять дачных домов и три хозпостройки.
Одной из версий, которые рассматриваются, является поджог.
В МЧС напомнили, что хозяева дач могут сжигать мусор на своих участках лишь при соблюдении правил безопасности (безветренная погода, первичные средства пожаротушения).
В Кореличах 84-летний пенсионер едва не сгорел, выжигая сухую траву.
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