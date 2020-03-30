Под Мозырем из-за пала травы сгорели пять дач

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ЧП случилось в Мозырском районе в субботу днем в деревне Лубня (ДСК «Парус-1»).

Позвонивший в МЧС сообщил о горении сухой растительности и угрозе жилищам.


Под Полоцком сгорела дача с хозяином

По информации спасателей, в результате пожара уничтожены пять дачных домов и три хозпостройки.

Одной из версий, которые рассматриваются, является поджог.

В МЧС напомнили, что хозяева дач могут сжигать мусор на своих участках лишь при соблюдении правил безопасности (безветренная погода, первичные средства пожаротушения).

В Кореличах 84-летний пенсионер едва не сгорел, выжигая сухую траву.

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Тэги: дача пал травы Город: Мозырь

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