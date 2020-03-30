Лукашенко проводит совещание с силовиками

Александр Лукашенко проводит в своей рабочей резиденции — Дворце Независимости — совещание с представителями силового блока.

Как сообщает «Пул первого», глава государства вызвал госсекретаря Совета безопасности, министра обороны и руководителя главного разведуправления. Речь идет об учениях Североатлантического альянса.

«Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны, — заметил президент. — Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости у наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов».