Игорь Николаев опубликовал результат теста на коронавирус

Народный артист России, композитор и певец Игорь Николаев опубликовал на своей странице в соцсети результат теста на коронавирус, вызывающий болезнь COVID-19.

«Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!» — написал маэстро.

На прошлой неделе Николаев был госпитализирован, как писали СМИ, с очаговой пневмонией —.он находился в состоянии средней степени тяжести.