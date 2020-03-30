Игорь Николаев опубликовал результат теста на коронавирус

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Народный артист России, композитор и певец Игорь Николаев опубликовал на своей странице в соцсети результат теста на коронавирус, вызывающий болезнь COVID-19.

«Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!» — написал маэстро.

На прошлой неделе Николаев был госпитализирован, как писали СМИ, с очаговой пневмонией —.он находился в состоянии средней степени тяжести.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Игорь Николаев Город: Москва

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