«Никакой чрезмерщины». Лукашенко заявил военным, что лишних денег на армию нет

По словам Александра Лукашенко, белорусские военные справляются с ситуацией, связанной с учением НАТО «Защитник Европы 2020».

В то же время, отметил президент на совещании с силовиками, «не должно быть никакой чрезмерщины», сообщает пресс-служба президента. Он напомнил, что уже давно давал поручения военным выработать «адекватные меры реагирования», так как это касается и финансового вопроса.

«Чрезмерного быть не должно. Надо это как-то сопоставить и вплести в ту ткань работы армии, которая сегодня существует. Это должно быть на пользу армии. А показухи быть не должно», — подчеркнул глава государства.

По его словам, сегодня белорусская армия функционирует в обычном режиме, не переносятся и не отменяются никакие мероприятия. Многие части находятся на полигонах.

Он затронул прошедшие не так давно учения по линии миротворческой программы между белорусскими и британскими военнослужащими.

«Это никого не должно напрягать, — заметил Лукашенко. — Мир нам нужен. И миротворчество — это та линия, по которой мы всегда должны сотрудничать со всеми. Думаю, наш основной партнер — Российская Федерация — в этом направлении обороты не снижает, и не только по линии миротворчества».