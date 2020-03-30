В ближайшее время в Беларуси будет до -10°С
Ближайшие несколько дней в Беларуси установится прохладная, а местами холодная для конца марта погода.
Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
Температура воздуха:
31 марта
- ночью -3..-9°С;
- днем +1..+7°С.
1 апреля:
- ночью -2..-8°С (по юго-востоку при прояснениях до -10°С);
- днем +2..+9°С.
Напомним, сегодня в регионах страны температура воздуха днем будет следующей:
- Брест +3..+5°C;
- Витебск +1..+3°C;
- Гомель +3..+5°C;
- Гродно +3..+5°C;
- Могилев +1..+3°C;
- Минск +1..+3°C.