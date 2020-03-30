В ближайшее время в Беларуси будет до -10°С

/ Общество
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Ближайшие несколько дней в Беларуси установится прохладная, а местами холодная для конца марта погода.

Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха:

31 марта

  • ночью -3..-9°С;
  • днем +1..+7°С.

1 апреля:

  • ночью -2..-8°С (по юго-востоку при прояснениях до -10°С);
  • днем +2..+9°С.

Напомним, сегодня в регионах страны температура воздуха днем будет следующей:

  • Брест +3..+5°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +3..+5°C;
  • Гродно +3..+5°C;
  • Могилев +1..+3°C;
  • Минск +1..+3°C. 
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Тэги: погода

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