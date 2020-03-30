В ближайшее время в Беларуси будет до -10°С

Ближайшие несколько дней в Беларуси установится прохладная, а местами холодная для конца марта погода.

Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха:

31 марта

ночью -3..-9°С;

днем +1..+7°С.

1 апреля:

ночью -2..-8°С (по юго-востоку при прояснениях до -10°С);

днем +2..+9°С.

Напомним, сегодня в регионах страны температура воздуха днем будет следующей: