В парламенте будет обсуждаться ситуация с коронавирусом. Из СМИ приглашено только государственное агентство БелТА

На 31 марта запланирована встреча постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ.

Как следует из сообщения на сайте Палаты представителей, в повестке дня встречи два вопроса — «Об обеспечении права граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации и предотвращении распространения недостоверной информации в условиях пандемии коронавируса. Законодательство и правоприменительная практика» и «Об открытых парламентских слушаниях на тему «75-летие Великой Победы: историческая память и патриотизм — важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз».

На просьбу журналиста БелаПАН аккредитовать его на заседание комиссии, в пресс-службе Палаты представителей ответили: в связи с эпидемиологической ситуацией в стране комиссия приняла решение пригласить для освещения заседания только государственное агентство БелТА.

Эту информацию подтвердил председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, к которому БелаПАН обратился за комментарием.

Геннадий Давыдько

«Мы пригласили только БелТА, — сказал он. — Она (встреча — БелаПАН) не носит закрытый или тайный характер, но мне хотелось бы без вашего информагентства, потому что я не отношусь к вам, как к объективным вещателям… Я много раз читал какие-то странные публикации у вас, явно не заинтересованы вы в государстве».

На ремарку о том, что запланированная к обсуждению тема интересна журналистам всех изданий, Давыдько сказал: «Ну, возможно, но я не очень вам доверяю, так проще сказать».