Умер глава Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский

Руководитель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский скоропостижно ушел из жизни в воскресенье, 29 марта.

Ему было 45 лет.

Окончив в 1997 году юрфак БГУ, он пришел на работу в Ассоциацию. С апреля 2017-го исполнял обязанности председателя АББ (он сменил на этом посту Галину Кухаренко).

Церемония прощания пройдет 31 марта с 14:00 до 15:30 в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12.

Похороны состоятся на Северном кладбище.