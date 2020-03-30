Умер глава Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский
Руководитель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский скоропостижно ушел из жизни в воскресенье, 29 марта.
Ему было 45 лет.
Окончив в 1997 году юрфак БГУ, он пришел на работу в Ассоциацию. С апреля 2017-го исполнял обязанности председателя АББ (он сменил на этом посту Галину Кухаренко).
Церемония прощания пройдет 31 марта с 14:00 до 15:30 в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12.
Похороны состоятся на Северном кладбище.
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Ассоциация белорусских банков является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие банки и другие организации, деятельность которых связана с функционированием денежно-кредитной системы.
Ассоциация создана в 1990 году и в настоящее время объединяет 25 банков с разветвленной сетью филиалов по всей республике и 10 организаций, деятельность которых связана с функционированием банковской системы.
Основными целями ассоциации являются: представление и защита прав и интересов своих членов; координация деятельности банков и повышение эффективности их работы; содействие выработке и осуществлению денежно-кредитной политики, а также развитию банковского дела в республике.