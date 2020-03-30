Умер глава Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский

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Руководитель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский скоропостижно ушел из жизни в воскресенье, 29 марта.

Ему было 45 лет.

Окончив в 1997 году юрфак БГУ, он пришел на работу в Ассоциацию. С апреля 2017-го исполнял обязанности председателя АББ (он сменил на этом посту Галину Кухаренко).

Церемония прощания пройдет 31 марта с 14:00 до 15:30 в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12.

Похороны состоятся на Северном кладбище.

Ассоциация белорусских банков является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие банки и другие организации, деятельность которых связана с функционированием денежно-кредитной системы.

Ассоциация создана в 1990 году и в настоящее время объединяет 25 банков с разветвленной сетью филиалов по всей республике и 10 организаций, деятельность которых связана с функционированием банковской системы.

Основными целями ассоциации являются: представление и защита прав и интересов своих членов; координация деятельности банков и повышение эффективности их работы; содействие выработке и осуществлению денежно-кредитной политики, а также развитию банковского дела в республике.

 
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Тэги: Ассоциация белорусских банков Персона: Александр Кучинский

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