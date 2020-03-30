Минское консалтинговое агентство работало без лицензии Минюста

/ Происшествия
Просмотров: 208

Компания на протяжении трех лет оказывала услуги в сфере недвижимости без специального разрешения на этот вид деятельности и получила свыше 740 тысяч рублей незаконного дохода.

Факты осуществления незаконной предпринимательской деятельности выявили работники управления Департамента финансовых расследований, сообщает Комитет государственного контроля.


Охота на ведьм? Минюст активно взялся за агентства недвижимости

Оперативники финансовой милиции установили, что желающие купить квартиру обращались к представителям застройщика, а они направляли клиентов в это столичное агентство, с которым впоследствии заключался договор на оказание консультационных услуг и сопровождение сделки. Плата за риэлтерские услуги составляла от 500 до 700 долларов в эквиваленте.

Деятельность коммерческой организации была незаконной, поскольку она не имела лицензии, выдаваемой Министерством юстиции.

Прокуратурой города Минска в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Минюст Генпрокуратура уголовное дело консалтинг риэлтеры Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Почему Nike стоит больше Adidas. Известный маркетолог — про восхищенного клиента

Почему Nike стоит больше Adidas. Известный маркетолог — про восхищенного клиента

Лукашенко рассказал, как расследовал дело об убийстве

Лукашенко рассказал, как расследовал дело об убийстве

Житель Гомеля хочет сесть в тюрьму вместо друга

Житель Гомеля хочет сесть в тюрьму вместо друга

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Как реформировать прокуратуру?

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Как реформировать прокуратуру?