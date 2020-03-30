Минское консалтинговое агентство работало без лицензии Минюста

Компания на протяжении трех лет оказывала услуги в сфере недвижимости без специального разрешения на этот вид деятельности и получила свыше 740 тысяч рублей незаконного дохода.

Факты осуществления незаконной предпринимательской деятельности выявили работники управления Департамента финансовых расследований, сообщает Комитет государственного контроля.

Оперативники финансовой милиции установили, что желающие купить квартиру обращались к представителям застройщика, а они направляли клиентов в это столичное агентство, с которым впоследствии заключался договор на оказание консультационных услуг и сопровождение сделки. Плата за риэлтерские услуги составляла от 500 до 700 долларов в эквиваленте.

Деятельность коммерческой организации была незаконной, поскольку она не имела лицензии, выдаваемой Министерством юстиции.

Прокуратурой города Минска в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело.