«Евроопт» запустил в Минске новый сервис доставки продуктов питания — «ХИТдоставка»

В Минске на фоне возросшего спроса на онлайн-заказ продуктов питания запустили новый сервис доставки — «ХИТдоставка» .

Сервис организовал онлайн-гипермаркет «Е-доставка». Ассортимент состоит из самых востребованных товаров.

«Поскольку перечень товаров нового сервиса значительно меньше, это позволит легче находить площади для складов, быстрее обучать новых сотрудников и, соответственно, быстро увеличивать количество выполняемых заказов в условиях растущего спроса», — сообщил директор ЗАО «Интернет-магазин «Евроопт» Юрий Бутурля.