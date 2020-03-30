Минобороны отчиталось об отсутствии зараженных коронавирусом в Вооруженных силах

Об этом заявил узкому кругу журналистов министр обороны Виктор Хренин после встречи представителей силовых структур с Александром Лукашенко 30 марта в Минске.

Фото: president.gov.by

Фрагмент комментария главы оборонного ведомства был показан в новостном выпуске на телеканале «Беларусь 1» .

«Учитывая то, что сегодня происходит вокруг нас и в мире, мы, конечно, тоже обеспокоены данным вопросом, но у нас никакой паники нет, — отметил Хренин. — Мы проводим все мероприятия планово. На сегодняшний день на десяти полигонах проходят мероприятия, на полигонах действует порядка 7,5 тыс. личного состава. Вполне они все здоровы и способны выполнять задачи».

«Каких-то проблем с распространением коронавируса в Вооруженных силах нет. Однако мы не расслабляемся. Наши санитарно-эпидемиологические службы, наши медики находятся на страже, в повышенной готовности для того, чтобы быстро, квалифицированно и качественно оказывать помощь», — добавил Хренин.

Среди прочего Лукашенко попросил рассказать ему о состоянии здоровья военнослужащих на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19: «Хотел бы, коль каждый день психоз не унимается, чтобы несколько слов сказали о состоянии здоровья наших военнослужащих. Меня больше всего интересует здоровье офицерского состава. Потому что они живут как обычно (вне воинских частей в нерабочее время. — ред.). Хотелось бы ваши оценки и предложения».