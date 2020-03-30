Беларусь обратилась к МВФ за финансовой поддержкой из-за коронавируса

Беларусь обсуждает с Международным валютным фондом привлечение финансирования для преодоления последствий ухудшения глобальной экономической ситуации, говорится в совместном пресс-релизе правительства и Нацбанка.

«Правительство и Национальный банк обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса», — говорится в пресс-релизе.

Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, «который предназначен для оказания странам — членам фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования».

МВФ ранее заявил о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до 40 млрд долларов США, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.

«Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Республика Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 млн долларов США», — говорится в пресс-релизе правительства и Нацбанка.

Беларусь в 2015—2016 годах вела переговоры с МВФ о получении кредита для структурных преобразований в экономике, однако так и не договорилась с фондом о подписании кредитной программы. В 2017 году переговоры о кредитной программе между Беларусью и МВФ были поставлены на паузу.

«МВФ хотел бы видеть более быстрые реформы в госсекторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ для компенсации затрат на эти услуги. Здесь мы пока расходимся по скорости этих действий, и перспектив того, что придем к согласию по этим двум позициям в 2020 году, я не вижу», — заявил министр финансов Максим Ермолович журналистам в ноябре 2019 года.

В марте 2020 года ожидалась плановая миссия персонала МВФ в Беларусь для консультаций по макроэкономическим вопросам, однако она не состоялась из-за пандемии коронавируса.

«Миссия переносится на неопределенный срок из-за ограничений на перемещение сотрудников фонда, введенных в связи с ситуацией вокруг коронавируса в мире», — пояснили БелаПАН в белорусском представительстве МВФ.