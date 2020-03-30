Белорусский водитель скончался на границе Казахстана и Туркменистана

/ Общество
Просмотров: 1160

Инцидент произошел 28 марта на контрольно-пропускном пункте «Темир-баба».

«Требуется помощь с продуктами и водой. В пустыне без условий: нет воды, продукты на исходе. Позавчера умер наш [белорусский] водитель в своей кабине, еда кончается, вода на исходе», — говорится в сообщении, полученном turkmen.news.

Агентство отмечает: на границе скопилось 79 грузовых автомобилей, которые направлялись в Туркменистан. В основном, это фуры с белорусскими и российскими госномерами. Уже около 10 дней фуры не могут пересечь рубеж из-за закрытия КПП туркменской стороной.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Туркменистан Беларусь-Казахстан гибель белоруса

Другие материалы на эту тему:

Эвакуированные из Китая белорусы находятся в Нур-Султане на карантине

Эвакуированные из Китая белорусы находятся в Нур-Султане на карантине

Решится ли Лукашенко передать в другие руки «хрустальный сосуд»?

Решится ли Лукашенко передать в другие руки «хрустальный сосуд»?

Лукашенко: это непросто — 30 лет проработать первым лицом и уйти

Лукашенко: это непросто — 30 лет проработать первым лицом и уйти

Белорусскому олигарху доверили duty free в Казахстане

Белорусскому олигарху доверили duty free в Казахстане