Белорусский водитель скончался на границе Казахстана и Туркменистана

Инцидент произошел 28 марта на контрольно-пропускном пункте «Темир-баба».

«Требуется помощь с продуктами и водой. В пустыне без условий: нет воды, продукты на исходе. Позавчера умер наш [белорусский] водитель в своей кабине, еда кончается, вода на исходе», — говорится в сообщении, полученном turkmen.news .

Агентство отмечает: на границе скопилось 79 грузовых автомобилей, которые направлялись в Туркменистан. В основном, это фуры с белорусскими и российскими госномерами. Уже около 10 дней фуры не могут пересечь рубеж из-за закрытия КПП туркменской стороной.