Олег Сильвестрович получил новую должность в МВД

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Глава МВД Юрий Караев назначил полковника милиции Олега Сильвестровича на должность начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

Фото mvd.gov.by

По сообщению пресс-службы МВД, с 2014 года Сильвестрович возглавлял управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома. До этого служил на различных должностях во Фрунзенском РУВД Минска.

Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней.
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Тэги: МВД кадровые назначения наркоконтроль Персона: Юрий Караев Олег Сильвестрович

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