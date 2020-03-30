Олег Сильвестрович получил новую должность в МВД

Глава МВД Юрий Караев назначил полковника милиции Олега Сильвестровича на должность начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

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По сообщению пресс-службы МВД, с 2014 года Сильвестрович возглавлял управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома. До этого служил на различных должностях во Фрунзенском РУВД Минска.

Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней.