От Канады до Японии: около 20 тысяч зрителей посмотрели белорусскую «Паўлінку» в прямом эфире на VOKA

Знаменитый спектакль «Паўлінка» Национального академического театра имени Янки Купалы 27 марта впервые показали в прямом эфире и на весь мир. Зрителями онлайн-показа стали около 20 тысяч человек.

Мировая трансляция состоялась на видеосервисе VOKA в рамках специального проекта к 100-му сезону театра, который проходит при поддержке генерального партнёра — компании А1.

Просмотр легендарной белорусской постановки в Международный день театра объединил зрителей из Азербайджана, Армении, Бельгии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Пакистана, Португалии, Польши, России, Объединенных Арабских Эмиратов, Словакии, США, Турции, Украины, Франции, Японии и других стран.

Большая часть онлайн-аудитории — 80% — смотрела трансляцию по телевизору, 18% — через мобильное приложение на смартфонах и планшетах и еще 2% — на сайте voka.tv c компьютеров.

«В этом сезоне нам оказана честь показывать знаковые спектакли национального театра в прямом эфире. Мы очень рады, что наш совместный спецпроект дает возможность хотя бы раз в месяц смотреть их из любой точки Беларуси всем желающим. Но “Паўлінка” — это не просто постановка, а символ белорусской сцены, поэтому нам очень хотелось сделать так, чтобы все, кто интересуется культурой нашей страны, могли увидеть ее даже из-за рубежа. Мы благодарны купаловцам за оказанное доверие и готовность пойти на такой шаг — устроить мировую онлайн-премьеру. Как показывают цифры и география просмотров, эта инициатива имела большой успех. И хотя бы на один вечер тысячи белорусов, которые по разным причинам находятся сейчас в других странах, смогли оказаться дома», — отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

«Паўлінка» — спектакль, который занимает особое место в репертуаре Купаловского театра. Он был поставлен Львом Литвиновым в 1944 году в Томске, где труппа находилась в эвакуации и именно тогда приняла решение обратиться к советскому правительству с просьбой дать своему театру имя Янки Купалы.

Написанная народным поэтом Беларуси история о том, как девушка выбрала себе жениха вопреки желанию родителей и сбежала вместе с ним из дома, стала визитной карточкой купаловцев и остается ей до сих пор.

Показом этой постановки театр возобновил свою деятельность после возвращения в Беларусь и на протяжении 76 лет неизменно открывает ей каждый свой сезон.

За время существования «Паўлінкі» в спектакле сменилось уже не одно поколение артистов, поэтому раз в несколько десятилетий его обновляют, но декорации, мизансцены, сюжет остаются прежними.

Сейчас постановка идет в сценической редакции 2013 года художественного руководителя театра Николая Пинигина.