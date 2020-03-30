Михалков сравнил жертв Вайнштейна с проститутками

Российский провластный режиссер Никита Михалков назвал жертв сексуального насилия «женщинами с пониженной социальной ответственностью».

В эфире программы «Бесогон ТВ» Михалков отметил, что пострадавшие от домогательств Вайнштейна женщины осознанно шли на контакт с продюсером ради «Оскара» и ролей в фильмах.

Также кинематографист отметил, что жертвы Вайнштейна являются «женщинами с пониженной социальной ответственностью». По мнению Михалкова, у них не было «тяги, любви и страсти», а только холодный расчет.

Режиссер считает, что жертвы продюсера «потеряли товарный вид» и решили таким образом напомнить о себе.

В начале марта Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера. В конце февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным по двум из пяти пунктов обвинения в насилии, а именно в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи и изнасиловании стилистки Джессики Манн. Присяжные оправдали Вайнштейна еще по трем пунктам обвинения, включая более серьезное изнасилование, за которое ему могло грозить пожизненное заключение.