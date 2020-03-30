В Беларуси отменили открытый чемпионат по настольному теннису

Из-за пандемии коронавируса и переноса Олимпийских игр с 2020 на 2021 год исполком Международной федерации настольного тенниса отменил до 30 июня проведение мероприятий, связанных с международными переездами.

Владимир Самсонов

Это решение касается и открытого чемпионата Беларуси ITTF Challenge Plus Belarus Open, который должен был пройти с 3 по 7 июня, сообщила пресс-служба Федерации настольного тенниса Беларуси. Кроме того, будут разработаны изменения в отбор к Олимпиаде в Токио и заморожены рейтинги спортсменов. Следующую оценку ситуации ИТТФ проведет 15 апреля.

Предыдущий открытый чемпионат Беларуси прошел 30 октября — 3 ноября 2019 года в рамках серии ITTF Challenge. После этого турнир был повышен до уровня ITTF Challenge Plus, что позволяло увеличить призовой фонд и количество начисляемых участникам рейтинговых очков.

Пресс-служба Федерации настольного тенниса также сообщила, что ведущий игрок страны Владимир Самсонов перечислил 10 тысяч евро на счет Минздрава, открытый для пожертвований на борьбу с распространением эпидемии COVID-19.