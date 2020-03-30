Власти Петербурга ввели жесткий режим карантина

Губернатор Александр Беглов предписал до 5 апреля ввести в городе меры по аналогии с московскими.

Петербуржцам пока до 5 апреля предписано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной неотложной помощью и угрозы жизни и здоровью, сообщает «Фонтанка» .

Можно добираться на работу, если есть необходимость, разрешен выгул домашних животных в 100 метрах от дома и вынос мусора до ближайшей контейнерной площадки.

Гражданам предписано соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Юрлица и ИП должны сделать разметку для посетителей в своих помещениях.