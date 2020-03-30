Власти Петербурга ввели жесткий режим карантина

/ Мир
Просмотров: 537

Губернатор Александр Беглов предписал до 5 апреля ввести в городе меры по аналогии с московскими.


Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем

Петербуржцам пока до 5 апреля предписано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной неотложной помощью и угрозы жизни и здоровью, сообщает «Фонтанка».

Можно добираться на работу, если есть необходимость, разрешен выгул домашних животных в 100 метрах от дома и вынос мусора до ближайшей контейнерной площадки.

Гражданам предписано соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Юрлица и ИП должны сделать разметку для посетителей в своих помещениях.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: карантин Россия коронавирус COVID-19 Персона: Александр Беглов Город: Санкт-Петербург

Другие материалы на эту тему:

Naviny.by и БелаПАН призывают власти Беларуси к открытости в ситуации с COVID-19

Naviny.by и БелаПАН призывают власти Беларуси к открытости в ситуации с COVID-19

Атакует коронавирус, а белорусам твердят про учения НАТО

Атакует коронавирус, а белорусам твердят про учения НАТО

Из аптек исчез противомалярийный препарат. Его дают при лечении COVID-19

Из аптек исчез противомалярийный препарат. Его дают при лечении COVID-19

Сотрудников Лельчицкого райисполкома проверяют на коронавирус

Сотрудников Лельчицкого райисполкома проверяют на коронавирус