Владелец московского «Спартака» рассказал о зависти футболистам ЧБ

Леонид Федун считает, что игрокам национального первенства «завидует 99,99% населения планеты».

«Футболистам, которым повезло попасть в заявки клубов местной высшей лиги, люто завидует 99,99% населения планеты. В том числе 30 россиянам. Наши игроки вот уже второй сезон не считаются в Беларуси легионерами, поэтому, казалось бы, их должно быть сильно больше, но чего нет, того нет. Хотя и 30, если вдуматься, — немало», — приводит слова Федуна «Матч ТВ» .

В ЧБ прошли два тура, но многие матчи закончились с неожиданными результатами: например, «Минск» и «Энергетик» лидируют, минское «Динамо» и БАТЭ не набрали ни одного очка.