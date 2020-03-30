Владелец московского «Спартака» рассказал о зависти футболистам ЧБ

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Леонид Федун считает, что игрокам национального первенства «завидует 99,99% населения планеты».


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«Футболистам, которым повезло попасть в заявки клубов местной высшей лиги, люто завидует 99,99% населения планеты. В том числе 30 россиянам. Наши игроки вот уже второй сезон не считаются в Беларуси легионерами, поэтому, казалось бы, их должно быть сильно больше, но чего нет, того нет. Хотя и 30, если вдуматься, — немало», — приводит слова Федуна «Матч ТВ».

В ЧБ прошли два тура, но многие матчи закончились с неожиданными результатами: например, «Минск» и «Энергетик» лидируют, минское «Динамо» и БАТЭ не набрали ни одного очка.
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Тэги: ФК Спартак чемпионат Беларуси по футболу Беларусь-Россия Персона: Леонид Федун

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