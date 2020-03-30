Минский «Корпус» на грани закрытия и просит о помощи

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Культурные пространства Беларуси запустили кампанию по сбору средств, что поможет им пережить кризис.

«В настоящее время вся индустрия массовых событий переживает самые тяжелые времена. Галереи, культурные площадки, культурные инициативы находятся в особенно уязвимом состоянии. Поэтому мы и еще восемь культурных институций Беларуси (перечень открытый) присоединяемся к общемировой акции Culture Commute и запускаем большую кампанию поддержки "Арт-проездной". Мы все с тревогой смотрим на то, что принесут нам ближайшие дни. До конца весны календарь культурного центра остался без большинства событий. Любая материальная поддержка поможет дожить до момента, когда ты решишь вернуться», — сообщили в «Инстаграме» «Корпуса».

Авторы обращения отметили, что на месячную аренду помещения «Корпусу» необходимо 10 тысяч рублей. Деньги собирают через платформу molamola.by.
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Тэги: корпус культура сбор средств Город: Минск

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