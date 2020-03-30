Минский «Корпус» на грани закрытия и просит о помощи

Культурные пространства Беларуси запустили кампанию по сбору средств, что поможет им пережить кризис.

«В настоящее время вся индустрия массовых событий переживает самые тяжелые времена. Галереи, культурные площадки, культурные инициативы находятся в особенно уязвимом состоянии. Поэтому мы и еще восемь культурных институций Беларуси (перечень открытый) присоединяемся к общемировой акции Culture Commute и запускаем большую кампанию поддержки "Арт-проездной". Мы все с тревогой смотрим на то, что принесут нам ближайшие дни. До конца весны календарь культурного центра остался без большинства событий. Любая материальная поддержка поможет дожить до момента, когда ты решишь вернуться», — сообщили в «Инстаграме» «Корпуса».