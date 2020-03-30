ВОЗ напомнила о потенциальном вреде медицинских масок для здоровых

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что такие маски нужно носить только в случае заражения коронавирусом или при контакте с больным, а неправильное ношение может даже навредить.

«Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какие-либо потенциальные преимущества. Есть некоторые свидетельства об обратном действии при неправильном использовании или неправильном ношении маски», — сказал во время брифинга исполнительный директор ВОЗ Майкл Райан.

Эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям доктор Мария Ван Керкхове добавила, что маски должны использовать люди, которые больше всего в этом нуждаются.

Доктор отметила, что приоритет использования медицинских масок должен отдаваться инфицированным людям, которые находятся дома, а также тем, кто за ними ухаживает.

Медики также рассказали об основых симптомах коронавируса – и о том, что делать, если вы заболели.