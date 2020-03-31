Ввод долгостроя экс-«Кемпински» вновь откладывается

В настоящее время в проект строительства комплекса зданий на берегу Свислочи возле Белгосцирка (т.н. экс-«Кемпински») готовятся изменения.

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«Сейчас ведется проектирование по внесению изменений. Изменено функциональное назначение этого. То есть это был гостиничный комплекс, а сейчас это будет бизнес-центр, это административные помещения. Будет сделано благоустройство. Срок строительства определен — пока это конец 22-го года», сообщила глава комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Радченко 30 марта в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» .

По словам Радченко, горисполком держит на контроле известные долгострои: «Мы их видим, мы их знаем, ведется работа по дальнейшему вводу в эксплуатацию этих объектов. Это и гостиница Hyatt на Нововиленской (начало строительства — 2010 год. — БелаПАН.), и «Гулливер» всем известный, что тут говорить (многофункциональный комплекс на ул. Притыцкого, строительство началось в 2012 году. — БелаПАН.), действительно это экс- «Кемпински», это здание на Независимости, около цирка».

Изначально планировалось, что гостиница, которая будто бы должна была принадлежать сети «Кемпински», будет введена в эксплуатацию к чемпионату мира по хоккею в мае 2014 года. Срок окончания работ — 31 декабря 2013 года — был перенесен на 1 мая 2014 года, а затем на 31 декабря 2015 года. Заказчиком строительства выступало СООО «Элит Эстейт» (учредители — белорусский «Трайпл» и московская фирма «Сити Эстейт»). Для строительства гостиницы был снесен памятник архитектуры — первая белорусская электростанция, построенная в ХІХ веке. Однако стройка была заморожена.

В августе 2015 года Александр Лукашенко заявил, что намерен «жесточайшим образом подстегнуть» завершение строительства комплекса, который начинал строиться как гостиница. Глава государства отметил, что строительство объекта для него является «больным вопросом». В июле 2016 года Лукашенко своим указом распорядился завершить строительство до конца 2018 года, а в апреле 2017 года — до 2020-го.

Вопрос возобновления строительства многофункционального комплекса возле Белгосцирка обсуждался 12 января 2017 года во время встречи с Лукашенко председателя правления российского «Сбербанка» Германа Грефа. По итогам переговоров Греф сообщил, что «Сбербанк» вложит в Беларуси более 100 млн долларов в объекты недвижимости, в том числе планирует профинансировать недостроенный комплекс возле Белгосцирка. При этом Греф отметил, что банк планирует продать те объекты, строительство которых будет финансировать.

«Сбербанк» взялся завершить возведение комплекса, перепрофилировав его в офисный центр без гостиницы, но с кафе и ресторанами. 21 июля 2019 года Греф в интервью телеканалу СТВ выразил надежду, что экс-»Кемпински» будет достроен в 2020 году.

«Хотел бы вам с удовольствием назвать дату [завершения строительства комплекса], но пока не могу, — сказал он. — Проблема заключается в одном: он проектировался как жилой, как апартаменты, а мы сейчас его перепроектируем под нежилые цели. Нужно согласовать новый архитектурный проект. Это связано с всевозможными надзорными организациями. Проект сейчас разрабатывается, и указ сейчас находится на согласовании. Сроки, которые мы видим, реалистичны — в сентябре окончательно согласовать проект, и тогда, я думаю, что в следующем году мы завершим все».

Однако 18 сентября 2019 года указом президента срок ввода в эксплуатацию комплекса зданий на берегу Свислочи был вновь перенесен — на 2022 год. При этом из указа исключалось упоминание о гостинице. Согласно документу, внесение изменений в проект строительства комплекса «осуществляется без проведения государственной экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции комплекса». Проектирование, строительство и приемка в эксплуатацию комплекса «осуществляются без учета его нормативной обеспеченности машино-местами и без предъявления требований по озелененности».