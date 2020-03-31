На вторник объявлен желтый уровень опасности

Сегодня погоду на территории страны будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе.

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Ожидается переменная облачность. Осадки в виде мокрого снега ожидаются лишь на западе Беларуси.

Утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый (порывы до 14 м/с).

Столбик термометра в регионах республики покажет следующие значения:

Брест +5..+7°C;

Витебск +2..+4°C;

Гомель +2..+4°C;

Гродно +5..+7°C;

Могилев +2..+4°C;

Минск +3..+5°C.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Ранее сообщалось, что в ночь на первое апреля в Беларуси температура воздуха в некоторых местах понизится до -10°C.