На вторник объявлен желтый уровень опасности
Сегодня погоду на территории страны будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе.
Ожидается переменная облачность. Осадки в виде мокрого снега ожидаются лишь на западе Беларуси.
Утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый (порывы до 14 м/с).
Столбик термометра в регионах республики покажет следующие значения:
- Брест +5..+7°C;
- Витебск +2..+4°C;
- Гомель +2..+4°C;
- Гродно +5..+7°C;
- Могилев +2..+4°C;
- Минск +3..+5°C.
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.
Ранее сообщалось, что в ночь на первое апреля в Беларуси температура воздуха в некоторых местах понизится до -10°C.