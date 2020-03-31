Американские ученые развеяли миф о COVID-19

Исследователи Медицинского центра Стэнфордского университета (США) развеяли один из мифов о коронавирусе, вызывающим заболевание COVID-19.

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Как отмечается в подготовленном отчете, предварительные данные говорят: распространяемая информация о том, что люди, заболевшие ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом, является мифом.

Ученые отметили, что приблизительно каждый пятый носитель COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами.

Исследованием установлено, что примерно каждый десятый носитель ОРВИ был инфицирован также коронавирусом нового типа.

По данным на утро 31 марта, зараженными в мире считаются 784 тыс. человек (выздоровели более 165 тыс. пациентов; погибли — 37 781).

По официальным данным Минздрава Беларуси на 30 марта, в нашей стране зафиксировано 152 случая положительных тестов на COVID-19. 47 пациентов уже выписаны либо ожидают выписки. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек. 29 марта было госпитализировано 110 человек (выписано 144 человека).

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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