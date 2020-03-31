Обгоревшее тело квартиросъемщика обнаружено на пожаре в Гродно

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На пожаре в одной из квартир на улице Дзержинского в Гродно погиб человек.


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Трагедия произошла накануне утром. По информации регионального управления МЧС, огнем в жилище уничтожено имущество в жилой комнате, балконе, закопчены стены, потолок в квартире и подъезде, повреждена балконная рама на выше расположенном этаже.

В жилой комнате на кровати обнаружено обгоревшее тело погибшего квартиросъемщика.

Прибывшие по месту вызова работники МЧС спасли шесть человек и эвакуировали 32.
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Гродно

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