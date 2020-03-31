Ситуация на границе по-прежнему непростая

Очередь в несколько километров наблюдается на белорусско-литовской границе утром 31 марта.

По информации Госпогранкомитета на восемь утра, выезда в Литву ожидает более 430 фур:

«Каменный Лог» — более 340;

«Привалка» — более 90.

На этом фоне ситуацию на белорусско-латвийской границе можно назвать штилем. Здесь очередь есть только в пункте пропуска «Григоровщина» — более 40 большегрузов.

На польском направлении, по информации белорусских пограничников, очередей нет.

Напомним, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия.