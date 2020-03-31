ООН не исключает, что мир ждет дефицит продовольствия из-за COVID-19

По мнению специалистов Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, пандемия коронавируса может вызвать продовольственный дефицит.

Как отмечается, могут нарушиться действующие экономические связи, в том числе по доставке рабочей силы в места, где она наиболее необходима. К ним относятся фермы и другие сельскохозяйственные предприятия, пишет lenta.ru .

Сообщается, что уже произошедшие из-за пандемии и принятых для борьбы с ней мер сбои в производстве грозят проблемами с поставками продуктов питания в магазины уже в апреле-мае.

По мнению экспертов, пока ситуация остается под контролем только благодаря тому, что в большинстве стран созданы продовольственные запасы.

Организация рекомендует правительствам по всему миру уже сейчас принимать меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление кризиса. Так, в качестве примера, приводятся облегчение логистики для участников рынка, доступ к кормам для животных и семенам растений.