Румас создал группу по разработке экономической программы на 2021-2025 годы

Министр экономики Александр Червяков возглавит межведомственную рабочую группу для разработки проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Как сказано в постановлении правительства, группе необходимо организовать подготовку проекта прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2021 год и плановый период, а также координировать работу госорганов и организаций по разработке проекта программы.

Осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы поручено Министерству экономики.

Координация работы и контроль за выполнением постановления возложена на первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого.

17 марта Александр Лукашенко на совещании об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки не согласился с предложениями правительства по основным направлениям программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года.

«Скажу откровенно: мер для ускоренного развития и достижения валового внутреннего продукта, как мы определялись, в примерно 100 млрд долларов я там не увидел. Может, кто-то увидел — скажите. Все, что предложено, следовало сделать еще пять лет назад. Но по данному вопросу мы проведем отдельное совещание. Это не тема сегодняшнего глубокого анализа», — добавил он.