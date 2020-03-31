Высокопоставленного чиновника назначили новым директором Городейского сахарного комбината

Назначен новый директор ОАО «Городейский сахарный комбинат», сообщила пресс-служба концерна «Белгоспищепром».

Фото пресс-службы Миноблисполкома

Руководителем сахарного завода, расположенного в городском поселке Городея Несвижского района Минской области, стал Игорь Макар, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Миноблисполкома.

Его кандидатура была утверждена на заседании наблюдательного совета ОАО «Городейский сахарный комбинат».

Более 20 лет предприятие возглавлял Михаил Криштапович, который в январе нынешнего года был задержан Комитетом госбезопасности вместе с тремя другими директорами белорусских сахарных заводов. Их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Игорь Макар родился в 1960 году. В 1984 году окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства по специальности «механизация сельского хозяйства», в 2002 году — Белорусский государственный экономический университет по специальности «экономика и управление на предприятии», в 2009 году — Академию управления при президенте по специальности «государственное и местное управление». В 2006 году был назначен председателем Несвижского райисполкома, в 2010 году переведен на работу в Могилевскую область — стал председателем Горецкого райисполкома. 22 мая 2014 года был назначен на должность первого заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета.