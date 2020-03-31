ФПБ спустила в низы директиву

Президиум совета Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) «в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой» издал постановление, в котором поручил первичным организациям на предприятиях принять меры по «сохранению рабочих мест, недопущению увольнения работников».

Профсоюзным организациям также поручено издать приказы «о соблюдении требований безопасности и охраны труда на рабочих местах в целях профилактики острых респираторных вирусных инфекций».

Согласно постановлению, работники предприятий должны быть обеспечены «смывающими и обеззараживающими средствами, а также при необходимости средствами защиты органов дыхания, функционирования санитарно-бытовых помещений, вентиляции».

Кроме того, поручено обеспечить «работникам при наличии у них симптомов острых респираторных вирусных инфекций социальных отпусков без сохранения заработной платы или с сохранением заработной платы в случаях, предусмотренных коллективными договорами».

Первичным профсоюзным организациям рекомендовано усилить контроль за допуском к работе лиц, имеющих признаки ОРВИ.

Постановление президиум совета ФПБ принял 26 марта. В нем также говорится о планах федерации обратиться в правительство с предложением предоставить отсрочку по уплате налоговых платежей и пошлин для организаций наиболее пострадавших отраслей (туристическая, транспортная и др.).

Кроме того, федерация просит освободить предприятия, оказавшиеся в сложной финансово-экономической ситуации в связи с эпидемиологической обстановкой, и их работников от начисления пени за несвоевременные оплату жилищно-коммунальных услуг и возмещение расходов на электроэнергию.

Федерация намерена инициировать вопрос оплаты первых трех дней временной нетрудоспособности работника за счет средств нанимателей.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко, посещая на прошлой неделе ОАО «Белгипс», поручил обеспечить сохранение занятости на государственных и частных предприятиях.

«Особенно частные предприятия, я заметил, начали сворачивать работу, прежде всего строительные фирмы, и, главное, увольнять людей. Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси», — предупредил Лукашенко.

В трудное время людей, по его словам, надо поддерживать и сохранять рабочие места. И у бизнеса есть для этого возможности, считает Лукашенко.

«Пускай у себя в карманах, сейфах пороются, поддержат свою компанию и людей, которые на них работали и зарабатывали эти деньги», — предложил он.