COVID-19 в Беларуси. Лукашенко срочно направил главу Минздрава на Витебщину

Министр здравоохранения Владимир Караник находится в Витебской области для анализа ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом Александр Лукашенко сказал на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой 31 марта.

«Вы у меня человек мужественный, — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого». — Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе, родной своей области (Кочанова родом из Полоцка, до назначения в Минск работала председателем Новополоцкого горисполкома — БелаПАН.). Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область у нас всегда, и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Сегодня там работает министр здравоохранения, я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы».

Напомним, утром 31 марта стало известно, что в Витебске умер актер Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа, у которого ранее был диагностирован COVID-19. Ни в семье 75-летнего Виктора Дашкевича, ни в театре никаких комментариев по поводу его смерти не дают, а по всем вопросам, связанным с похоронами, направляют в Минздрав.

Минздрав по-прежнему пока ничего не комментирует.

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