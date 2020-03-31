Лукашенко предложил прислушиваться к Трампу

На сегодняшней встрече с руководителем верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой Александр Лукашенко предложил прислушиваться к словам президента США Дональда Трампа.

В ходе встречи глава белорусского государства отметил, что приближаются президентские выборы.

По его словам, «нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают».

Он также затронул ситуацию в экономике, констатировав, что в Беларуси «стараются сделать так, чтобы предприятия работали, люди получали зарплату», передает пресс-служба президента.

Дукашенко похвастался, что придерживается «формулы Трампа»: «Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать, то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно».