Доллар опустился на последних торгах марта

Доллар США и евро подешевели в Беларуси на биржевых торгах 31 марта на фоне укрепления российского рубля.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, курс американской валюты снизился на 1,67 копейки, или на 0,64%, и составил 2,5856 рубля.

Курс евро уменьшился на 3,47 копейки (1,21%) и составил 2,8446 рубля.

Курс российского рубля вырос на 3,10 копейки (0,95%) до 3,2910 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Нефтяные рынки восстановились после недавних резких потерь — фьючерс на нефть марки Brent подорожал более чем на 3% и превысил 27 долларов за баррель.

Нацбанк Беларуси ранее в своем комментарии ситуации на валютном рынке констатировал, что в марте спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. «Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — предупредил регулятор.