COVID-19 в Беларуси. МВД заявляет, что в тюрьмах и колониях обстановка стабильна

Эпидемиологическая обстановка в учреждениях пенитенциарной системы Беларуси стабильна.

«Департаментом исполнения наказаний МВД проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения респираторных инфекций в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП)», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Так, в УИС и ЛТП временно приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий. Но количество предусмотренных законодательством свиданий в течение года будет сохранено в полном объеме, подчеркивает пресс-служба.

Запрещается пропуск в учреждения УИС и ЛТП посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и явными симптомами респираторного заболевания, а также лиц, отказавшихся от измерения температуры.

Передача посылок и бандеролей происходит в установленном порядке, а с 12 марта разрешена дополнительная передача один раз в 30 дней чеснока, репчатого лука, яблок, лимонов, апельсинов общим весом до 10 килограммов, а также одного комплекса витаминов.

«Медицинское наблюдение за лицами, находящимися в учреждениях пенитенциарной системы, усилено, — отмечается в сообщении. — Проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия, систематическое проветривание помещений. Все учреждения обеспечены дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук в местах общего пользования. Среди сотрудников и спецконтингента организована разъяснительная работа по соблюдению санитарных правил и норм».

Пресс-служба МВД подчеркивает, что проведение «подобных превентивных мероприятий связано с профилактикой заболеваемости как среди лиц, отбывающих наказание, так и среди сотрудников пенитенциарной системы». В настоящее время все подразделения УИС и ЛТП работают в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, неделю назад витебский правозащитник Павел Левинов обратился в МВД с требованием усилить меры безопасности в местах лишения свободы в связи с распространением коронавируса COVID-19, в частности, приостановить исполнение административных арестов, освободить несовершеннолетних, пожилых заключенных, а также всех тех, кто не представляет угрозу общественной безопасности.

В своем обращении Левинов подчеркивал: «Система исполнения наказаний Беларуси закрыта, но имеет достаточно посетителей. Поэтому рассчитывать, что коронавирус туда не проберется, не приходится».

Правозащитник также отмечал, что содержащиеся в местах лишения свободы люди находятся в группе риска: у них слабый иммунитет, нет возможности самоизолироваться и держать социальную дистанцию.

Чтобы сохранить их жизнь и здоровье, Левинов требовал ввести в местах лишения свободы повышенные меры безопасности: ежедневно измерять температуру сотрудников и посетителей этих мест, данные регистрировать в специальном дневнике; выдавать всем сотрудникам и посетителям (защитникам, следователям и т.д.) медицинские маски (респираторы); иметь помещения для изоляции лиц с симптомами заболевания.

По официальным данным Минздрава Беларуси на 30 марта, в нашей стране зафиксировано 152 случая положительных тестов на COVID-19. 47 пациентов уже выписаны либо ожидают выписки. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек. 29 марта было госпитализировано 110 человек (выписано 144 человека).

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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