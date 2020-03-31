Пашинян позвонил Лукашенко. Что обсуждали политики

Сегодня по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Николы Пашиняна и Александра Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба белорусского руководителя, стороны «обсудили вопросы функционирования экономики в существующих непростых условиях, отметив имеющиеся серьезные проблемы и сложности».

Лукашенко и Пашинян обменялись мнениями относительно цен на углеводороды, которые Беларусь и Армения импортируют из России. Они «констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что они, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом».

Отдельной темой разговора стало функционирование систем здравоохранения и противодействие распространению сезонных острых вирусных инфекций.

В связи с существующим положением дел Лукашенко и Пашинян обсудили возможность встречи глав государств ЕАЭС для обсуждения экономических вызовов. С инициативой о проведении такой встречи выступил Лукашенко, так как Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе. Он подчеркнул наличие «неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне».

Как сообщает пресс-служба, Лукашенко дал поручение председателю коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать данный вопрос с каждой из сторон и довести до них обсуждавшиеся позиции.

«В случае согласия глав государств Беларусь предложит провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из членов прибывающих делегаций, — отмечается в сообщении. — Альтернативным вариантом проведения данного обсуждения, по мнению белорусской стороны, может стать видеоконференция с участием лидеров Евразийского экономического союза».

Ранее сообщалось, что заседание Высшего евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС запланировано в Минске 19 мая.