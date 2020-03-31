Водитель «Порше» погиб в ДТП в Кобрине

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель автомобиля класса «Премиум» случилось сегодня в Кобрине.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, «Порше-Кайен» врезался в рейсовый автобус на улице Калинина.

Кроссовер от удара вылетел в кювет, где снес забор, перевернулся и врезался в столб.

Травмы, полученные в результате ДТП оказались смертельными для водителя «Порше».

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.