Водитель «Порше» погиб в ДТП в Кобрине

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель автомобиля класса «Премиум» случилось сегодня в Кобрине.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, «Порше-Кайен» врезался в рейсовый автобус на улице Калинина.

Кроссовер от удара вылетел в кювет, где снес забор, перевернулся и врезался в столб.

Травмы, полученные в результате ДТП оказались смертельными для водителя «Порше».

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
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Тэги: ДТП Порше Город: Кобрин

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