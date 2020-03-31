Двое братьев задержаны в Полоцке: у них найдены обрез, револьвер, патроны и металлические «ежи»
Просмотров: 324
Уголовное дело по факту незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено в отношении двух 34-летних жителей Полоцка — родных братьев.
В квартире одного из них, а также в их дачном доме обнаружены обрез охотничьего ружья, самодельный револьвер типа «Наган» и 95 патронов к нему. Также изъяты 58 самодельных металлических «ежей» для принудительной остановки транспортных средств.
По заключению экспертов, огнестрельное оружие пригодно для использования.
Как сообщает пресс-служба МВД, один из братьев ранее был судим за совершение разбойного нападения в России.
Проводится проверка задержанных на причастность к другим преступлениям.