Двое братьев задержаны в Полоцке: у них найдены обрез, револьвер, патроны и металлические «ежи»

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Уголовное дело по факту незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено в отношении двух 34-летних жителей Полоцка — родных братьев.

В квартире одного из них, а также в их дачном доме обнаружены обрез охотничьего ружья, самодельный револьвер типа «Наган» и 95 патронов к нему. Также изъяты 58 самодельных металлических «ежей» для принудительной остановки транспортных средств.

По заключению экспертов, огнестрельное оружие пригодно для использования.

Как сообщает пресс-служба МВД, один из братьев ранее был судим за совершение разбойного нападения в России.

Проводится проверка задержанных на причастность к другим преступлениям.
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Тэги: оружие подготовка разбойного нападения Город: Полоцк

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