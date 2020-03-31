Это не шутка: на 1 апреля объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях.

По прогнозам белорусских синоптиков, предстоящими ночью и утром (первого апреля) на некоторых участках дорог страны ожидается гололедица.

Днем, отметили в Белгидромете, ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Спасатели при порывистом ветре советуют: