Это не шутка: на 1 апреля объявлен желтый уровень опасности
Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях.
По прогнозам белорусских синоптиков, предстоящими ночью и утром (первого апреля) на некоторых участках дорог страны ожидается гололедица.
Днем, отметили в Белгидромете, ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).