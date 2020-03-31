Лукашенко: закрывать людей в квартирах — не метод

Президент Беларуси вновь высказал мнение о неэффективности карантинных мероприятий в условиях пандемии коронавируса.

Закрывать людей в квартирах — не метод, отметил Александр Лукашенко 31 марта на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Официальный лидер отметил, что «всегда учили во время вирусных инфекций дышать свежим воздухом, а не загонять людей домой».

«А мы что сделали? Загнали людей в эти помещения. Мы точно знаем, что они не больные. Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест и не знаю, пережил ли этот вирус на ногах, перенес или не перенес», — цитирует Лукашенко «Звязда» .

Глава государства заявил, что власти никого не обманывают.

«Мне зачем кого-то обманывать. Я что, этот вирус создал, чтобы что-то спрятать и людям не показывать?» — сказал Лукашенко.