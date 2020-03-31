Инициативу #оставайсяонлайн поддержали 100 тысяч белорусов

К инициативе А1 #оставайсяонлайн присоединились 100 тысяч белорусов. Об этом в своей записи в Facebook сообщил генеральный директор компании А1 Гельмут Дуз.

Фото pixabay.com

С 26 марта бесплатный базовый доступ к интернету на скорости до 512 кбит/с и услугам ТВ и видеоконтента на своих смартфонах и других устройствах активировали свыше 100 тысяч абонентов А1.

Напомним, такую возможность в рамках инициативы #оставайсяонлайн получили пользователи большинства тарифных планов компании: архивной линейки тарифных планов «Комфорт», актуальных тарифов «Комфорт S», «Комфорт М», «Комфорт L» и «Комфорт XL», а также тарифа «Стартовый». Подробнее о порядке подключения можно узнать на официальном сайте А1.

Кроме того, для этой категории абонентов (кроме тарифа «Стартовый») открыт бесплатный доступ к контенту VOKA на подписке «Фильмы и сериалы» и 30 самым популярным ТВ-каналам (среди них — ТНТ International, «Кинохит», «Киносемья», Nickelodeon, Discovery, Eurosport 1, Viasat History и другие).

Для просмотра достаточно установить приложение VOKA, зарегистрироваться и подключить подписку «Фильмы и сериалы».

Пользователи тарифных планов линейки «Привет» (в том числе архивных — при переходе на актуальные) в рамках инициативы #оставайсяонлайн в зависимости от активированных подписок получат дополнительный еженедельный либо ежемесячный объем трафика — 200 и 800 МБ соответственно.

Ветераны и лица, приравненные к ним, с 26 марта 2020 г. пользуются включенным пакетом услуг на тарифном плане «Победа» с нулевой абонентской платой.

Инициативой #оставайсяонлайн компания А1 хочет помочь своим абонентам в условиях, когда для всех особенно важно оставаться на связи как с друзьями и родными, так и с коллегами по работе.