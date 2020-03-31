Юрий Семин похвалил белорусский чемпионат по футболу

Главный тренер московского «Локомотива» сказал, что видит в трансляциях из Беларуси прекрасные стадионы, хорошие поля и неплохо подготовленные тактически команды.

«Сейчас к соседям приковано внимание всего футбольного мира. Я вижу в трансляциях прекрасные стадионы, хорошие поля, команды неплохо тактически подготовлены. Белорусскую лигу знаю, но там действительно не хватает лидеров, которые преображали бы весь чемпионат. Например, АПЛ сильна именно тем, что там собраны одни из самых талантливых футболистов в мире. Тоже самое можно сказать про Испанию, Италию и Германию», — сказал Семин в интервью «Спорт-экспрессу» .

В единственном чемпионате Европы по футболу прошли два тура.