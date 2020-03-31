Лукашенко заявил, что не делал тест на коронавирус

Президент Беларуси не делал тест на COVID-19. В этом Александр Лукашенко признался, встречаясь 31 марта с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

«Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Официальный лидер вновь подчеркнул, что не является сторонником массовой изоляции.

«Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», — напомнил Лукашенко.

По его словам, люди находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение.

«Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно», — отметил глава государства.