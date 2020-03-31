Установлены новые цены на драгметаллы, скупаемые у граждан

Цены на драгоценные металлы, которые государство покупает у граждан в изделиях и ломе, меняются в Беларуси с 1 апреля.

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Согласно постановлению Минфина № 10 от 27 марта 2020 года, новые скупочные цены на золото в изделиях и ломе за один грамм составят:

375-я проба — 40,12 рубля (ранее 36,43 рубля); 500-я — 53,49 рубля (ранее 48,57 рубля); 583-я, 585-я — 62,58 рубля (ранее 56,83 рубля); 750-я — 80,24 рубля (ранее 72,86 рубля); 900-я — 96,28 рубля (ранее 87,43 рубля); 916-я — 97,99 рубля (ранее 88,98 рубля); 950-я — 101,63 рубля (ранее 92,28 рубля); 958-я — 102,49 рубля (ранее 93,06 рубля)

Серебро в изделиях и ломе за грамм с 1 апреля принимается у населения по цене: 750-я проба — 0,74 рубля (ранее 0,81 рубля); 800-я — 0,79 рубля (ранее 0,86 рубля); 875-я — 0,87 рубля (ранее 0,95 рубля); 916-я — 0,91 рубля (ранее 0,99 рубля); 925-я — 0,92 рубля (ранее 1,00 рубля); 960-я — 0,95 рубля (ранее 1,04 рубля).

Скупочная цена на платину 950-й пробы в изделиях и ломе составит 48,15 рубля (ранее 54,00 рубля) за грамм.

Прежние цены действовали с 11 марта 2020 года.