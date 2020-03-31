Три крупных минских кинотеатра временно прекращают показ фильмов

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Решение временно прекратить работу кинотеатров «Октябрь», «Москва» и «Дом кино» со 2 апреля обусловлено прежде всего экономической целесообразностью.


В минских кинотеатрах изменили схему рассадки зрителей

«Они однозальные, то есть одновременно здесь может демонстрироваться только один фильм. Уменьшение количества посетителей сегодня наблюдается в кафе, ресторанах, развлекательных центрах. Кинотеатры не исключение. С учетом сложившейся в мире ситуации, когда киностудии переносят крупные кинорелизы на более поздний срок, дальнейшая работа крупных однозальников экономически невыгодна», — сообщила агентству «Минск-Новости» заместитель гендиректора по развитию, информации и рекламе сети «КиноМинска» Екатерина Богданова.

Другие кинотеатры сети «КиноМинска» продолжат показывать фильмы.
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Тэги: кинотеатры кинотеатр Москва Дом кино кинотеатр Октябрь Персона: Екатерина Богданова Город: Минск

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